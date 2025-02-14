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Царьград

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Учёные предупреждают о риске катастрофического суперцунами в США

Учёные предупреждают о риске катастрофического суперцунами в США

Исследования показывают, что в будущем США могут столкнуться с разрушительным суперцунами, вызванным тектоническими сдвигами на дне Тихого океана.

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Комментарии
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ВБ
Виктор Бор
&quot;Бог не Тимошка, видит немножко&quot;.😜😜
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20 час.
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