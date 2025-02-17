В Курской области ситуацию с уборкой снега во дворах назвали неудовлетворительной

<p style="text-align:justify"><strong>В ходе заседания Правительства Курской области врио заместителя губернатора Александр Чепик сообщил, что на прошедшей неделе жилищная инспекция проверила 400 придомовых территорий в регионе на предмет уборки снега и посыпки пескосоляной смесью.
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