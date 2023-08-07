Российский истребитель пятого поколения получил новейший комплекс цифровой связи

Несмотря на жесткие западные санкции и продолжающиеся военные действия в зоне СВО, российские разработчики и производители продолжают совершенствовать имеющееся вооружение и создавать новое.
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