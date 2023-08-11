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Форвард «Краснодара» Олусегун: «Хотим выиграть РПЛ. Быть чемпионами – наша мечта»

Форвард «Краснодара» Олусегун: «Хотим выиграть РПЛ. Быть чемпионами – наша мечта»

«Думаю, что мы можем выйти из группы Кубка России, выиграв следующую игру. Я верю, что мы можем это сделать.

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