Глобальный сбой в работе устройств с ОС Windows наблюдается по всему миру

TASS/Zuma По всему миру наблюдается сбой устройств, работающих на операционной системе Windows. Как сообщает Daily Mail, это связано с ошибкой в обновлении от поставщика решений информационной безопасности CrowdStrike.
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