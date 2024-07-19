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Глобальный сбой в работе устройств с ОС Windows наблюдается по всему миру

Глобальный сбой в работе устройств с ОС Windows наблюдается по всему миру

TASS/Zuma По всему миру наблюдается сбой устройств, работающих на операционной системе Windows. Как сообщает Daily Mail, это связано с ошибкой в обновлении от поставщика решений информационной безопасности CrowdStrike.

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