Братчанин лишился квартиры и почти 4 млн рублей из-за мошенников

Пенсионер из Братска стал жертвой мошенников. Он продал квартиру и отдал им 3,8 млн рублей. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону, 11 ноября 69-летнему мужчине позвонил неизвестный, представившийся сотрудником ресурсоснабжающей компании.