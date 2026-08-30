Тренер «Оренбурга» Ахметзянов: «Спартак» раз девять попросил пенальти, смотрится не очень

Главный тренер «Оренбурга» Ильдар Ахметзянов оценил ничью со «Спартаком». «Во время чемпионата мира мы поражались, какую борьбу там допускают судьи.
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