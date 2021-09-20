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По итогам обработки 70% протоколов в Госдуму впервые с 1999 года проходит больше четырех партий

По итогам обработки 70% протоколов в Госдуму впервые с 1999 года проходит больше четырех партий

По итогам обработки 70,06% протоколов на выборах в Государственную думу впервые с 1999 года проходит больше четырех партий – «Единая Россия» с 48,46%, КПРФ с 20,30%, ЛДПР с 7,69%, «Справедливая Россия – За правду» с 7,43% и «Новые люди» с 5,55%.

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