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Регионы России

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Красноярский завод «Индустрия» представит решения для горнодобывающих предприятий Якутии

Красноярский завод «Индустрия» представит решения для горнодобывающих предприятий Якутии

Красноярский завод «Индустрия», специализирующийся на металлообработке и выпуске комплектующих для промышленного оборудования, примет участие в деловой миссии в Нерюнгринский район Республики Саха (Якутия).

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