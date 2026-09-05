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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дмитрий Козловский: «Мы полетим в Бостон напрямую. Хотим сконцентрироваться на международном турне в начале сезона, а дальше выступать на внутреннем уровне»

Российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский рассказали о планах на сезон.  Сегодня они выступили в короткой программе на турнире Kinoshita Group Cup в Токио (2-е место).

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