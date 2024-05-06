В Забайкалье резко ухудшится погода

В ближайшие дни в Забайкальском крае ожидается сильный ветер, сообщает пресс-служба ГУ МЧС.«Согласно информации, поступившей от ФГБУ «Забайкальского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 7,8,9 мая на территории края ожидается усиление ветровой нагрузки до 15-20 м/с», - говорится в сообщении.