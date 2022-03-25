Страна и люди

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Мединский призвал ввести в школах обязательное утреннее воспевание России

Мединский призвал ввести в школах обязательное утреннее воспевание России

Мединский заявил, что американский опыт по патриотическому воспитанию в школах США, где ежедневно все занятия начинаются с воспевания страны, ее флага и государственных символов, необходимо перенять России Минпросвещения обсудит предложение председателя межведомственной комиссии по историческому просвещению и Российского военно-исторического общества (РВИО), помощника российского президента Владимира Мединского внедрить в школах воспевание страны, государственных флага и символов.

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