Мединский призвал ввести в школах обязательное утреннее воспевание России

Мединский заявил, что американский опыт по патриотическому воспитанию в школах США, где ежедневно все занятия начинаются с воспевания страны, ее флага и государственных символов, необходимо перенять России Минпросвещения обсудит предложение председателя межведомственной комиссии по историческому просвещению и Российского военно-исторического общества (РВИО), помощника российского президента Владимира Мединского внедрить в школах воспевание страны, государственных флага и символов.