Минобороны: Ночью над Татарстаном перехватили БПЛА

Ночью над Татарстаном сбили БПЛА, сообщает Минобороны РФ. Как рассказали в военном ведомстве, помимо Татарстана беспилотники были уничтожены над Удмуртией, Чувашией, Пермским краем, а также Ульяновской, Самарской и другими областями.