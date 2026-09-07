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Татар-информ

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Минобороны: Ночью над Татарстаном перехватили БПЛА

Минобороны: Ночью над Татарстаном перехватили БПЛА

Ночью над Татарстаном сбили БПЛА, сообщает Минобороны РФ. Как рассказали в военном ведомстве, помимо Татарстана беспилотники были уничтожены над Удмуртией, Чувашией, Пермским краем, а также Ульяновской, Самарской и другими областями.

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