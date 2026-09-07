Минобороны: Ночью над Татарстаном перехватили БПЛА

Ночью над Татарстаном сбили БПЛА, сообщает Минобороны РФ. Как рассказали в военном ведомстве, помимо Татарстана беспилотники были уничтожены над Удмуртией, Чувашией, Пермским краем, а также Ульяновской, Самарской и другими областями.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Момент наезда «Ла...
- Волейболистка ста...
- АЗ Пешеход скончался...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым