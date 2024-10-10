The Financial Times: украинская армия разваливается из-за отсутствия офицеров и опытных бойцов Объявленная Александром Сырским новая мобилизация не принесла ВСУ ничего, кроме проблем.
"Из восьми солдат шесть стали "двухсотыми" сразу. Им было за 40 и воевать они не умели"
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Светлана Петрова
надо прекращать эту страшную войну, где погибают наши люди, хватит обогащаться за счет жизней простых людей с обеих сторон
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9 час.
Ингерман Ланская
поезжай на ЛБС и расскажи эту "умную" мыслЮ воинам... особенно бандеровцам... яблочная либерасня
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6 час.
Maxim Yushkin
👎 Ув. Светлана Петрова, большевистский девиз "Штык- в землю" имел очень далеко идущие последствия. 😉 А, если серьёзно, без печального для России(!) окончания "Первой Мировой Войны", не было бы и "Второй" (основную тяжесть которой опять несли мы). 🥲
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4 час.
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