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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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"Из восьми солдат шесть стали "двухсотыми" сразу. Им было за 40 и воевать они не умели"

"Из восьми солдат шесть стали "двухсотыми" сразу. Им было за 40 и воевать они не умели"

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Комментарии
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Светлана Петрова
надо прекращать эту страшную войну, где погибают наши люди, хватит обогащаться за счет жизней простых людей с обеих сторон
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9 час.
Ингерман Ланская
поезжай на ЛБС и расскажи эту &quot;умную&quot; мыслЮ воинам... особенно бандеровцам... яблочная либерасня
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6 час.
Maxim Yushkin
👎  Ув. Светлана Петрова, большевистский девиз &quot;Штык- в землю&quot; имел очень далеко идущие последствия. 😉 А, если серьёзно, без печального для России(!) окончания &quot;Первой Мировой Войны&quot;, не было бы и &quot;Второй&quot; (основную тяжесть которой опять несли мы). 🥲
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4 час.

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