"Из восьми солдат шесть стали "двухсотыми" сразу. Им было за 40 и воевать они не умели"

надо прекращать эту страшную войну, где погибают наши люди, хватит обогащаться за счет жизней простых людей с обеих сторон

Maxim Yushkin

👎 Ув. Светлана Петрова, большевистский девиз "Штык- в землю" имел очень далеко идущие последствия. 😉 А, если серьёзно, без печального для России(!) окончания "Первой Мировой Войны", не было бы и "Второй" (основную тяжесть которой опять несли мы). 🥲