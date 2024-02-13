RT Russia
RTНовостиМирРоссияБывший СССРЭкономикаСпортНаука
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RT Russia

11 245 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Zoia Goldshtab
    В том ,что агрессивно ведут себя животные ,в первую голову виноват ЧЕЛОВЕК!!!!!В Тюмени проводит...
  • Vladimir Lioubimcev
    Кто-то подгадил?!!   Найти сволочь и напоить его тем, чем он напоил покупателя воды "Джермук"!!!В Северной Осетии...
  • Vladimir Lioubimcev
    А что же так не защищены финансы в банках?!!  Служба безопасности банков что, только бабло получает "за работу"? ИЛИ ...ЦБ: в 2023 году з...

Более 1,2 тысяч украинских грузовиков застряли на польской границе

Более 1,2 тысяч украинских грузовиков застряли на польской границе

На пяти пунктах пропуска на границе с Польшей более 1,2 тыс. украинских грузовиков ожидают возможности въехать на Украину — КПП блокируют польские фермеры, заявил представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко в эфире телеканала «Рада».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх