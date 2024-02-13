Более 1,2 тысяч украинских грузовиков застряли на польской границе

На пяти пунктах пропуска на границе с Польшей более 1,2 тыс. украинских грузовиков ожидают возможности въехать на Украину — КПП блокируют польские фермеры, заявил представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко в эфире телеканала «Рада».
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