Происшествия

5 подписчиков

В Иркутской области полицейские пресекли деятельность группы, участники которой подозреваются в хищении майнингового оборудования

В Иркутской области полицейские пресекли деятельность группы, участники которой подозреваются в хищении майнингового оборудования

«Сотрудниками Межмуниципального управления МВД России «Иркутское» при участии коллег из Росгвардии задержаны подозреваемые в краже оборудования для майнинга криптовалюты.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх