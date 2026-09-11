Четыре человека погибли за сутки при атаках ВСУ в Белгородской области

Вооруженные силы Украины атаковали территорию Белгородской области 178 раз за прошедшие сутки. Четыре мирных жителя погибли от целенаправленных атак в Волоконовском, Новооскольском и Шебекинском округах, сообщил в пятницу, 11 сентября 2026 года, врио губернатора региона Александр Шуваев.
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