Отар Кушанашвили вышел на работу после новостей об онкологии

Журналист и ведущий заявил, что его стремление к творчеству и работе сильнее болезни Известный журналист и шоумен Отар Кушанашвили возвращается на телевидение после непростого периода, связанного с борьбой с раком кишечника.
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