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Пшеки активно готовятся к войне с Россией

Пшеки активно готовятся к войне с Россией

Заявления польского премьер-министра Дональда Францишека Туска (внук эсэсовца, лидер правящей в Польше праволиберальной партии "Гражданская платформа", бывший председатель Европейского совета) на заседании сейма:➖ Мы хотим ввести механизм, чтобы каждый взрослый мужчина в Польше был обучен на случай войны до конца этого года;➖ Польша "должна стремиться получить доступ к самым современным возможностям, в том числе связанным с ядерным оружием и современным неконвенциональным оружием.

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Комментарии
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Галина Чужая
У пшеков крыша протекла основательно.  Кто бы им подсказал историю своей страны почитать внимательно.
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7 час.
Иван Ураганов
С пшеками нечего церемониться,это не хохлы,или они надеются на 5 поправку?
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6 час.
Авас Анекак
в ад стремяться
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6 час.
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