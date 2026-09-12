Массовая драка на первой минуте матча между московским и минским «Динамо» в КХЛ

В матче регулярного чемпионата Fonbet Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между московским и минским «Динамо», проходящем в Санкт-Петербурге, на первой минуте игры произошла массовая драка.
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