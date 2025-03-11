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По поводу гибели бригадира на челябинской стройке возбудили уголовное дело

По поводу гибели бригадира на челябинской стройке возбудили уголовное дело

Следователями регионального СКР устанавливаются обстоятельства происшествия.Следственное управление СК России по Челябинской области возбудило уголовное дело в связи с гибелью рабочего на стройплощадке в Центральном районе Челябинска.

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