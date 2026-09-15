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У кошки шерсть лезет клоками, что с ней? Ветеринар Гриненко назвала 7 возможных причин

У кошки шерсть лезет клоками, что с ней? Ветеринар Гриненко назвала 7 возможных причин

Если вы заметили, что у вашей кошки шерсть начала выпадать клочьями, — это очень тревожный сигнал, говорят специалисты.

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