☭КОМПАС
Блог сайтасайт "СССР-Россия"Правила сайта.Путешествиясайт и мыПутинРоссияУкраина
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

☭КОМПАС

51 374 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Софья
    Статья - очередное окно овертона, всё собрал, и людоедов, и ядерное оружие, и гуманистов, и альтернативу поеданию жив...О вреде абстрактн...
  • Александр Платов
    "Да, решающая роль в «холодной войне» принадлежала США" - смотри, в бане такое не скажи, выпердыш "Мемориала", Давнен...Европа выдвинула ...
  • Виктор Волошин
    Осуждением гуманизма не убедил. В социальной сфере тоже. Всегда есть кто то "ровнее других", Но когда очень резко "ро...О вреде абстрактн...

Роджерс: Хрюк нерабов у них песней зовётся

Роджерс: Хрюк нерабов у них песней зовётся

Эх, хорошо-то как. Это полузабытое чувство «выходной день». Даже почти два (на второй день Веселовский вытащил меня на радио, поэтому будем считать «полтора»).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Игорь Кузнецов
Я полагаю это нереально. Впрочем, границы никогда не были закреплены &quot;навечно&quot;.
Ответить
15 час.
Александр Маркитанов
может,1918-го?
Ответить
14 час.
Дмитрий Бакланов
Это когда кавказ - отдельно украина - отдельно, сибирь- отдельно, туркестан-отдельно?
Ответить
11 час.
наверх