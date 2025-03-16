Эх, хорошо-то как. Это полузабытое чувство «выходной день». Даже почти два (на второй день Веселовский вытащил меня на радио, поэтому будем считать «полтора»).
Роджерс: Хрюк нерабов у них песней зовётся
Комментарии
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Игорь Кузнецов
Я полагаю это нереально. Впрочем, границы никогда не были закреплены "навечно".
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15 час.
Александр Маркитанов
может,1918-го?
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14 час.
Дмитрий Бакланов
Это когда кавказ - отдельно украина - отдельно, сибирь- отдельно, туркестан-отдельно?
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11 час.
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