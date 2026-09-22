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Татар-информ

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Бородавко объяснил, в каком случае Большунов получит нейтральный статус

Бородавко объяснил, в каком случае Большунов получит нейтральный статус

Фото: flgr.ru Российский тренер Юрий Бородавко объяснил, при каких условиях трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов получит от FIS нейтральный статус: «Для того чтобы получить нейтральный статус, нужно увольняться.

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