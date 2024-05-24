Новый день — новое загрязнение в реке На этот раз у нас на повестке Псахе. Там что-то неприятное текло с раннего утра в русло из трубы напротив поворота на Анапской.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Новый день — новое загрязнение в реке На этот раз у нас на повестке Псахе. Там что-то неприятное текло с раннего утра в русло из трубы напротив поворота на Анапской.