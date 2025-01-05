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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Коростелев о «Гонке чемпионов»: «Замечательная атмосфера, 6 тысяч для лыж и биатлона – большая цифра. Такие шоу собирают зрителей»

Сегодня на биатлонном комплексе «Алмаз» под Рязанью прошла лыжно-биатлонная гонка в формате смешанной эстафеты, соревнования посетили около шести тысяч зрителей.

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