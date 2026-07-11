4 БПЛА сбили в ночь на 11 июля в калужском небе

Вечером 10 июля и в ночь на 11 июля Калужская область продолжила отражать атаку беспилотников. Как сообщил сегодня утром Владислав Шапша, за вчерашний вечер и минувшую ночь силы ПВО уничтожили 4 БПЛА над территориями Бабынинского, Дзержинского, Жиздринского и Хвастовичского муниципальных округов.