БлокнотРУ Новости об атаках БПЛА Москвы и Подмосковья вызывают сильные эмоции – от тревоги до ярости.
Комментарий психолога: «Как вести себя во время атак БПЛА»?
Комментарии
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alik3456 Джексон
Пару колёс глотануть. Представить что ты человек-паук.
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14 час.
ГЕ
Григорьева Елена
То фокусируйтесь на ближайшей задаче, то думайте о долгосрочной перспективе! Одновременно? Хоть бы текст свой перечитала, когда советы даёшь.
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14 час.
Александр Салтановский
Ежели нет дОлжного эффекта, пару тройку добавить!
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8 час.
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