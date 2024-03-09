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Ровно 90 лет назад родился первый в мире космонавт Юрий Гагарин

Ровно 90 лет назад родился первый в мире космонавт Юрий Гагарин

Кажется, нет россиянина, который не слышал бы о Юрии Гагарине, первом в мире космонавте. Однако мало кто знает, почему он выбрал эту опасную профессию, чем еще занимался и увлекался, каким человеком был, о чем мечтал.

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Комментарии
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Алексей Сафронов
Хорошо помню тот теплый солнечный день -12 апреля 1961 года, когда не только мы деревенские мальчишки и девчонки, но и кажется от мала до велика услышав сообщение о полёте Гагарина в космос, выбежали из хат и как дети с восторгом кричали от радости!!! Какое же было счастливое время!
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20 час.

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