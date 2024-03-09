Ровно 90 лет назад родился первый в мире космонавт Юрий Гагарин

Алексей Сафронов

Хорошо помню тот теплый солнечный день -12 апреля 1961 года, когда не только мы деревенские мальчишки и девчонки, но и кажется от мала до велика услышав сообщение о полёте Гагарина в космос, выбежали из хат и как дети с восторгом кричали от радости!!! Какое же было счастливое время!