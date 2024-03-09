Ровно 90 лет назад родился первый в мире космонавт Юрий Гагарин

Кажется, нет россиянина, который не слышал бы о Юрии Гагарине, первом в мире космонавте. Однако мало кто знает, почему он выбрал эту опасную профессию, чем еще занимался и увлекался, каким человеком был, о чем мечтал.
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