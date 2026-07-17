За рулём по Италии: гастрономический трип от Неаполя до Доломитов

Когда я планировала своё первое автомобильное путешествие по Италии, то меньше всего думала о километрах и больше — о том, как совместить великое искусство Возрождения с искусством приготовления идеальной пасты.
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