«Радоваться мелочам»: семьи офицеров – участников конкурса «Это у нас семейное» рассказали, чему учат своих детей

МОСКВА, 21 августа, ФедералПресс. Ежегодно 21 августа в России отмечается День офицера. В семьях участников конкурса «Это у нас семейное», финал которого состоялся в Москве в День любви, семьи и верности, есть люди, выбравшие делом своей жизни защиту Родины.