Россиянам озвучили возможные причины приостановки пенсионных выплат

В России могут приостановить выплату пенсии из-за ряда оснований. Так, если гражданин не получал ее на протяжении шести месяцев, это станет причиной для остановки ее начисления, сообщил в разговоре с агентством «Прайм» доцент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Игорь Балынин.