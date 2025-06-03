Россиянам озвучили возможные причины приостановки пенсионных выплат

В России могут приостановить выплату пенсии из-за ряда оснований. Так, если гражданин не получал ее на протяжении шести месяцев, это станет причиной для остановки ее начисления, сообщил в разговоре с агентством «Прайм» доцент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Игорь Балынин.
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