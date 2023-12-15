Японские власти ввели новый пакет санкций против России. Об этом говорится в заявлении Министерства экономики, торговли и промышленности Японии.
Под новый пакет санкций Японии попали 57 российских компаний
Комментарии
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l
leonid
Запретите уже сами себя, узкоглазые. Зря Россия им нефть продаёт. Им не нефть надо продавать, а мочу от осла. Засрали море своими радиоктивными отходами, вот пусть и жрут радиоактивные рыбопродукты. Китай уже у них не покупает. Мало их бомбили США атомными бомбами, надо было больше, простутка американская.
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