Под новый пакет санкций Японии попали 57 российских компаний

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leonid

Запретите уже сами себя, узкоглазые. Зря Россия им нефть продаёт. Им не нефть надо продавать, а мочу от осла. Засрали море своими радиоктивными отходами, вот пусть и жрут радиоактивные рыбопродукты. Китай уже у них не покупает. Мало их бомбили США атомными бомбами, надо было больше, простутка американская.