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    Запретите уже сами себя, узкоглазые.  Зря Россия им нефть продаёт.  Им не нефть надо  продавать, а мочу от осла.  Зас...Под новый пакет с...
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Под новый пакет санкций Японии попали 57 российских компаний

Под новый пакет санкций Японии попали 57 российских компаний

Японские власти ввели новый пакет санкций против России. Об этом говорится в заявлении Министерства экономики, торговли и промышленности Японии.

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Комментарии
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leonid
Запретите уже сами себя, узкоглазые.  Зря Россия им нефть продаёт.  Им не нефть надо  продавать, а мочу от осла.  Засрали море своими радиоктивными отходами, вот пусть и жрут радиоактивные рыбопродукты. Китай уже у них не покупает. Мало их бомбили США атомными бомбами, надо было больше, простутка американская.
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