Каменский о Разине: «Обычно тренеров увольняют, а с таким я никогда не сталкивался. Решение нестандартное»

Вице‑президент КХЛ по развитию, олимпийский чемпион Валерий Каменский отреагировал на отстранение Андрея Разина с должности главного тренера «Металлурга» из-за конфликта с игроками команды.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Семак: «Наш урове...
- Александр Мостово...
- Билет с экзамена ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым