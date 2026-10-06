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Каменский о Разине: «Обычно тренеров увольняют, а с таким я никогда не сталкивался. Решение нестандартное»

Каменский о Разине: «Обычно тренеров увольняют, а с таким я никогда не сталкивался. Решение нестандартное»

Вице‑президент КХЛ по развитию, олимпийский чемпион Валерий Каменский отреагировал на отстранение Андрея Разина с должности главного тренера «Металлурга» из-за конфликта с игроками команды.

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