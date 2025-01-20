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В Бугульме полицейские установили факт ложного доноса о совершенном мошенничестве

В отдел МВД России по Бугульминскому району с заявлением обратился 48-летний местный житель, сообщивший о том, что с марта по апрель 2024 года неизвестное ему лицо, оформил на его имя два микрозайма на общую сумму 80 тысяч рублей.

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