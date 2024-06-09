Челябинский бизнес-омбудсмен принял участие в мероприятиях ПМЭФ – 2024

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Челябинской области Александр Гончаров в составе делегации, возглавляемой Губернатором Алексеем Текслером, принял участие в мероприятиях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ – 2024).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии