Снятие администрацией США запрета на поставки вооружений украинскому националистическому батальону «Азов"* (признан террористической организацией и запрещен в России) – это поддержка фашизма, несущая угрозы жизни для всего человечества, и героизация нацизма.
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