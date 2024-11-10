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Иран блефует, грозя закрыть важнейший коридор транспортировки нефти

Иран блефует, грозя закрыть важнейший коридор транспортировки нефти

Каждый раз, когда напряженность на Ближнем Востоке обостряется, аналитики нефтяного рынка снова начинают строить предположения о том, осмелится ли Иран попытаться перекрыть Ормузский пролив, важную судоходную магистраль для всего мира и региона.

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