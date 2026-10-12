Тренер татарстанца Нияза Билалова – о пути дзюдоиста к бронзе чемпионата мира

Фото: Федерация дзюдо РТ Воспитанник спортивной школы «Олимпийский» (Набережные Челны), член сборных команд России и Республики Татарстан, победитель турниров Мировой серии и четвертый в мировом рейтинге Нияз Билалов стал бронзовым призером в весовой категории до 100 кг на чемпионате мира.
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