Тренер татарстанца Нияза Билалова – о пути дзюдоиста к бронзе чемпионата мира

Фото: Федерация дзюдо РТ Воспитанник спортивной школы «Олимпийский» (Набережные Челны), член сборных команд России и Республики Татарстан, победитель турниров Мировой серии и четвертый в мировом рейтинге Нияз Билалов стал бронзовым призером в весовой категории до 100 кг на чемпионате мира.