Новый евразийский контур безопасности. Факторы за и против 14 июня на встрече с руководством Министерства иностранных дел российский лидер заявил о необходимости «в обозримой перспективе сформулировать на евразийском континенте контур равной и неделимой безопасности, взаимовыгодного, равноправного сотрудничества и развития.