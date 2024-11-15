ЦБ отозвал лицензию у банка БКФ

Центробанк отозвал лицензию у банка БКФ с 15 ноября. Об этом сообщается на сайте регулятора. Отмечается, что банк нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России.
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