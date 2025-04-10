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Нижегородская правда

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У нижегородских социальных участковых появятся помощники-кураторы во всех районах города

У нижегородских социальных участковых появятся помощники-кураторы во всех районах города

В Доме народного единства прошла встреча активистов проекта «Социальный участковый» с нижегородскими депутатами и общественниками, которые взаимодействуют с соцучастковыми и помогают решать проблемы жителей.

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