У нижегородских социальных участковых появятся помощники-кураторы во всех районах города

В Доме народного единства прошла встреча активистов проекта «Социальный участковый» с нижегородскими депутатами и общественниками, которые взаимодействуют с соцучастковыми и помогают решать проблемы жителей.
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