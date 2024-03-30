Переговоры Польши и Украины о зерне едва не обернулись скандалом

Wirtualna Polska: польский чиновник возмутил представителя Киева на переговорах Переговоры замглавы министерства сельского хозяйства Польши Михала Колодзейчака и замминистра экономики Украины Тараса Качку едва не закончились скандалом.
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