Новые обстоятельства Это явно войдет в учебники истории и экономики. Генеральный прокурор Александр Гуцан на XI заседании Межгосударственного совета по противодействию коррупции заявил, «что за 2025 год и первое полугодие 2026-го суды в России удовлетворили иски об обращении в доход государства имущества коррупционеров на сумму более 3 трлн руб.