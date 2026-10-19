Новые обстоятельства Это явно войдет в учебники истории и экономики. Генеральный прокурор Александр Гуцан на XI заседании Межгосударственного совета по противодействию коррупции заявил, «что за 2025 год и первое полугодие 2026-го суды в России удовлетворили иски об обращении в доход государства имущества коррупционеров на сумму более 3 трлн руб.
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"А ларчик просто открывался"....... Ведь большинство знают это выражение. Жёсткий контроль за госслужащими просто обязан быть всегда. И, по совести говоря, высшую меру тоже пора вернуть. Без строгости к казнокрадам и их пособникам (даже если это их семьи), ни одно государство никогда не будет процветающим. НИКОГДА!!! Ужесточать законы, возвращать расстрел!!! Элементарно!!! Резкое снижение этого паскудства будет замечено быстро. Уверена. Главное - всё это принять, как должное, как необходимое для самой страны.
"если бы не острый дефицит бюджета, эти триллионы так и остались на руках у коррупционеров" Тамплиеров не напоминает?
А вообще, коррупционеры становятся стабильными спонсорами новых коррупционеров.