Кандидат в президенты Франции Жан-Люк Меланшон заявил, что в беспорядках, которые охватили страну, и виноваты русские и евреи.
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Мочи жидов и русских ... Спасай петушатню? ... Тока русских они и так гнобят? А вот с израэлитами ... Мысль АНТИРРРЕСНАЯ?)))