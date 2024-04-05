Волынец предложила учитывать страховой стаж матери при уходе за ребенком

Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец считает, что нужно включить в страховой стаж матери период с момента рождения третьего ребенка до достижения ею пенсионного возраста.
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