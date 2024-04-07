Страшные сценарии: ученые рассказали, как и когда погибнет Вселенная Елена ГалицкаяМеждународная команда ученых представила новые данные о силе темной энергии, которая, как выяснилось, не постоянна и постоянно меняется.
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