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Страшные сценарии: ученые рассказали, как и когда погибнет Вселенная

Страшные сценарии: ученые рассказали, как и когда погибнет Вселенная

Страшные сценарии: ученые рассказали, как и когда погибнет Вселенная Елена ГалицкаяМеждународная команда ученых представила новые данные о силе темной энергии, которая, как выяснилось, не постоянна и постоянно меняется.

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