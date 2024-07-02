Благоустройство ярмарки на улице Циолковского в Пензе завершат к 1 сентября

Благоустройство сезонной ярмарки на улице Циолковского, 23 в Пензе продолжается. Подрядчик уже установил металлические каркасы трех торговых павильонов, утеплил стены и потолки, а также смонтировал кровлю.
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