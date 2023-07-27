Или нет, не так. Мы вашими же санкциями по вашим же мусалам! Вы еще не в курсе? - Настало самое страшное.
А тогда мы сами возьмем ваши санкции и оставим их у себя навсегда!
Комментарии
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Владимир Алтайцев
Запад сам себе нагадил крупно, наложив санкции на Россию. Наша страна вынуждена была возобновить своё производство, почти убитое всякими гайдарами, грефами, кудриными и прочей швалью рангом ниже. Если бы Европа была чуть поумней, подожди она лет десять и Россию можно было бы взять голыми руками. Какая вынужденная пусть, но радость, что ввели санкции, а то бы и туалетную бумагу ввозили бы из-за рубежа.
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1 час.
ОШ
Ольга Шел
Не взяли бы они голыми руками нашу матушку Россию. Почти убитое производство восстанавливали, но медленно, санкции и поведение Европы подтолкнули быстрее возобновлять работу производства. А вот комментаторам вашего типа позавидуешь во владении мастерства словоблудия. Любую тему умеете вывернуть так, чтобы прочитавший понял, что руководство России плохое. Вам задачу такую дал кто-то? Ни разу не читала, чтобы хоть что-то похвалили.
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1 час.
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