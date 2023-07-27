А тогда мы сами возьмем ваши санкции и оставим их у себя навсегда!

Владимир Алтайцев

Запад сам себе нагадил крупно, наложив санкции на Россию. Наша страна вынуждена была возобновить своё производство, почти убитое всякими гайдарами, грефами, кудриными и прочей швалью рангом ниже. Если бы Европа была чуть поумней, подожди она лет десять и Россию можно было бы взять голыми руками. Какая вынужденная пусть, но радость, что ввели санкции, а то бы и туалетную бумагу ввозили бы из-за рубежа.