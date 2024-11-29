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Возбуждено дело после массового отравления в суши-баре в Петербурге

Возбуждено дело после массового отравления в суши-баре в Петербурге

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина Возбуждено уголовное дело по статье "Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" после массового отравления в суши-баре Токио City в Санкт-Петербурге.

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